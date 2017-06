Napoli, Sarri: "A Lourdes per lo scudetto. Al ritorno stessi punti della Juve"

Maurizio Sarri soddisfatto dopo la vittoria di San Siro: "Avere terminato la partita con un solo gol di vantaggio è uno dei pochi aspetti negativi, perché dovevamo chiuderla prima - le parole a Premium Sport -. Con squadre come l’Inter non puoi rischiare di distrarti, ma la prova difensiva della squadra è stata di buon livello".



Il secondo posto si avvicina: "Io non ho mai fatto tabelle: la situazione è in mano agli avversari, perché se le vincono tutte, noi non abbiamo possibilità. Ci hanno definito una squadra incompiuta, ma nel girone di ritorno abbiamo fatto gli stessi punti della Juventus: direi che tanto incompiuti non siamo. Qualche punto in maniera stupida l’abbiamo buttato, ma la capacità di fare meno errori possibile è una qualità e forse in questa qualità siamo ancora migliorabili".



Cosa si può fare per colmare il gap? "Si può andare a Lourdes... Scherzi a parte, è una domanda che bisognerebbe fare a molte altre società prima che alla nostra: ricordatevi che siamo il quinto monte stipendi, che non è nemmeno la metà di quello di altre squadre, eppure siamo terzi. Lo scudetto al momento non è programmabile, ma noi siamo sognatori". Sulla situazione contrattuale: "Ho solo detto che dirò di essere contento il 30 di agosto, non ho detto che voglio andarmene via".

DE LAURENTIIS: "PRESTAZIONE ESALTANTE"