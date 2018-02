Napoli, Sarri a Giaccherini: "Dovevo darti più spazio"

Per un esterno che non è arrivato, un esterno che è partito: Emanuele Giaccherini è passato dal Napoli al Chievo in prestito nell'ultimo giorno di mercato. Una cessione voluta fortemente dal giocatore che ha trovato pochissimo spazio negli schemi di Sarri, questa stagione solo 118 minuti tra serie A e coppa Italia.



Nonostante questo Giaccherini e allenatore si sono salutati bene, come rivelato dall'agente Furio Valcareggi: "Si sono messaggiati, Emanuele lo ha ringraziato e gli ha augurato il meglio. E gli ha pure scritto che purtroppo non c'è stata una grande comprensione tra i due, ma che forse si rivedranno" le parole a Radio Marte.



La risposta di Sarri è stata ugualmente di classe: "Forse è colpa mia, avrei dovuto darti più spazio. Sei un grande uomo".