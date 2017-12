Napoli, Sarri: "99 punti ma mischiati male"

Il Napoli vince a Crotone e si piazza davanti al giro di boa del campionato, ma dopo la gara ai microfoni di Premium Sport Maurizio Sarri prova a frenare gli entusiasmi: "Campioni d’inverno? È un qualcosa che non ha nessun valore - ha detto il tecnico - Abbiamo fatto 99 punti in un anno ma li abbiamo mischiati male perché fatti in due stagioni diverse. Stiamo facendo un bel cammino e ne siamo orgogliosi, ma per garantire un futuro di questo livello al Napoli è importantissimo andare in Champions. E questo girone d’andata ci lascia delle belle speranze".

"Mertens senza gol da otto giornate? Non deve pensarci, noi veniamo da una gara in cui Dries ha fatto tre assist e ci ha fatto vincere la partita. Non deve pensarci, poi il resto verrà da solo. Contro la Samp ha fatto benissimo, stasera ha trovato pochi spazi anche se ogni volta che si muove creiamo qualcosa. Non è stanco anche se sta giocando tantissimo: non mi è mai passato dalla mente di toglierlo. Anche se avessi a disposizione altri 3 centravanti Dries giocherebbe comunque quasi sempre".

"Il rigore chiesto dal Crotone (qui la sentenza del nostro De Marco)? La palla sbatte sul petto di Mertens e poi Hamsik devia il pallone a 30 centimetri da lui. Io vedo la maglietta che si deforma sul punto del petto, poi c’è Hamsik e un difensore che gli saltano molto vicini. Parlare di volontarietà in un’occasione di questo tipo mi sembra eccessivo, ma comunque preferisco parlare di calcio che di queste cose".

"Allan merita la nazionale brasiliana? La merita, ma spero che non lo chiamino perché se cominciano a chiamarlo ogni volta che c’è una convocazione in Sudamerica sono problemi seri. Insigne sostituito? Lorenzo viene da un periodo di inattività dove non si è allenato per infortunio. Lo stiamo inserendo in maniera graduale, nelle ultime gare non ha mai giocato 90 minuti perché in questo momento riteniamo sia meglio gestirlo così”.