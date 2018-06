Napoli, "Sarò con te" cambia testo: citati Juventus e Orsato

I giorni passano, la rabbia no. Il Napoli si prepara alla partita del San Paolo contro il Torino con ancora negli occhi la sconfitta di Firenze che lascia il sogno scudetto lontano quattro punti. Maurizio Sarri, che sarà accolto da un "maremoto di applausi" come scrive Il Mattino, è cercato dal Chelsea ma pressa i giocatori ad ogni allenamento, esortandoli a non mollare fino all'ultima giornata di campionato.



Ci saranno momenti di emozione anche per Reina anche se i tifosi si preparano a protestare contro il sistema: il quotidiano napoletano, in particolare, annuncia due iniziative. Anzitutto una panolada con fazzoletti bianchi per contestare il disappunto sugli arbitraggi e poi un cambio del testo del coro ormai divenuto famoso "Sarò con te".



Infatti, riporta sempre Il Mattino, si passerà da "Sarò con te e tu non devi mollare abbiamo un sogno nel cuore Napoli torna campione" a "Sarò con te e noi ci abbiamo provato, ma con l'aiuto di Orsato la Juve ha ancora rubato".