Napoli-Sampdoria, Viviano contro l'arbitro: "Scarso scarso scarso..."

Lo scrive sette volte, una dopo l'altra, senza virgole: "Scarso scarso scarso scarso scarso scarso scarso". Un'esplosione in stile Sgarbi quella di Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria costretto a restare a casa per infortunio: sta vedendo Napoli-Samp e la sua squadra è avanti 1-0 quando l'arbitro estrae il secondo cartellino giallo nei confronti di Silvestre, reo di aver disturbato Reina sul rilancio secondo il direttore di gara Di Bello. Le immagini non chiariscono completamente, anzi, lasciano qualche dubbio. E per Viviano è una certezza: in realtà non nomina mai l'arbitro nel suo tweet, ma è difficile pensare che ce l'avesse con il suo compagno...



CANCELLATO - Il portiere, poi, ha rimosso il suo tweet, ma ormai il mondo era già venuto a conoscenza del suo pensiero. Nel frattempo il Napoli ha pareggiato e poi ribaltato il risultato, mentre il numero uno blucerchiato ha risposto a un tifoso doriano che l'aveva buttata sul complottismo ("Il Napoli andava aiutato") spiegando che "il Napoli non c'entra niente".



POLEMICA SOCIAL - Un acceso commento all'operato di Di Bello è arrivato anche dal Brasile: Felipe Melo, centrocampista ormai in partenza dall'Inter che stava seguando la partita su Espn, ha postato una foto su Instagram con una didascalia eloquente: "Arbitro di..." Non c'è bisogno di disegnare l'emoticon che seguiva....