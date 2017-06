Napoli, rottura totale del crociato anteriore per Milik

Una vera e propria tegola per il Napoli. Arkadiusz Milik, infortunatosi nel corso della sfida valida per le qualificazioni mondiali Polonia-Danimarca, ha riportato la rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: sarà operato lunedì mattina a Villa Stuart dal professor Mariani, per lui previsto uno stop di almeno 4-6 mesi.



Questo l'esito degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto l'attaccante nella clinica romana, dove è andato a trovarlo anche il presidente De Laurentiis. Non è escluso che ora il Napoli vada alla ricerca di una punta svincolata per far fronte all'emergenza nel reparto offensivo in attesa di chiudere per Pavoletti nel mercato di gennaio.

LA VISITA DI DE LAURENTIIS

Aurelio De Laurentiis da Milik a Villa Stuart ➡️ https://t.co/OBsuwFeITb pic.twitter.com/MMU0hNyb6j — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 9 ottobre 2016

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

"Arkadiusz Milik ha effettuato oggi la risonanza magnetica a Villa Stuart dal Dottor Mariani, dopo l'infortunio subìto con la Polonia. Gli esami hanno confermato la diagnosi di: rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'attaccante azzurro si sottoporrà ad intervento chirurgico domani mattina a Villa Stuart".

GLI AUGURI DI MARADONA

Prima dell'ingresso a Villa Stuart per gli accertamenti ordinati dal Napoli, il polacco aveva rilasciato solo una breve dichiarazione: "Ora faremo gli esami, speriamo vada tutto bene". Poco prima, un gradito incontro con Diego Armando Maradona che gli aveva fatto i suoi auguri, il tutto documentato dal profilo Twitter dell'agenzia di procuratori che segue Milik.