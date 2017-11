Napoli, rottura del crociato per Ghoulam

Quello che tutti i tifosi napoletani temevano purtroppo si è concretizzato: Faouzi Ghoulam si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro. Gli esami strumentali a cui si è sorttoposto in mattinata il terzino sinistro algerino (che uscendo dalla clinica ha solo detto: "sto bene, benissimo... mi spiace per la sconfitta di ieri"), uscito anzitempo durante la sfida di Champions League contro il Manchester City, hanno confermato le prime impressioni dello spogliatoio: "rottura isolata del legamento crociato anteriore".



Ghoulam verrà operato venerdì mattina a Roma e sarà costretto a restare fuori per almeno quattro/sei mesi, davvero una brutta tegola per Sarri (che ha già provato Mario Rui al posto dell'algerino). Alfonso De Nicola, medico sociale degli azzurri, ha parlato così di Ghoulam: "Probabile che ci siano altre piccole lesioni associate, ma la sostanza non cambia. Domani ci sarà l’operazione, i tempi di recupero sono noti ma li conosceremo meglio domani dopo l’esito dell’artroscopia. La guarigione di Ghoulam sarà totale, anche se dovessimo riscontrare altri problemi. Non cambierebbero neanche i tempi, ma solo i metodi di riabilitazione".

