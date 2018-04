Napoli, richiesta accolta: ultimi due turni in contemporanea con la Juve

La Lega ha detto sì al Napoli: secondo la Gazzetta dello Sport la richiesta degli azzurri di giocare in contemporanea con la Juve nelle ultime due giornate di campionato è stata accolta, con una "deroga" al regolamento. Secondo le norme vigenti, infatti, l'obbligo della contemporaneità scatta soltanto all'ultimo turno, ma c'è da dire che nelle ultime stagioni mai la lotta per lo scudetto è rimasta aperta fino alla fine.



Così la Lega ha accettato la richiesta di De Laurentiis: Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli, probabilmente le partite più complicate per entrambe le contendenti da qui a fine stagione, si giocheranno alla stessa ora, presumibilmente domenica 13 maggio alle 20.45 considerando che quattro giorni prima i bianconeri sono impegnati nella finale di Coppa Italia.



Nelle due giornate precedenti, la Juventus scenderà in campo in entrambi i casi con un giorno di anticipo: sabato 28 contro l'Inter e il 5 maggio col Bologna, mentre gli azzurri andranno in campo la domenica a Firenze e poi in casa col Torino, già conoscendo il risultato dei rivali, situazione che si è verificata quasi sempre nel girone di ritorno.