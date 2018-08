Napoli, Reja torna come supervisore del settore giovanile

Edy Reja torna a Napoli. Ad annunciarlo è stato l'allenatore stesso al Corriere dello Sport: ovviamente non sarà di intralcio al lavoro di Carlo Ancelotti, perché il tecnico arriva con ben altro ruolo rispetto a quello che ha occupato dal 2005 al 2009, guidando gli azzurri dalla Serie C alla Serie A e ottenendo grandi risultati anche nelle prime stagioni nella massima serie.



"Sto definendo gli ultimi dettagli con De Laurentiis - ha spiegato Reja - torno a Napoli come supervisore del settore giovanile, metto in campo la mia esperienza e la mia idea di calcio. Conto di essere in città nella prossima settimana per studiare bene quelle che sono le cose da fare approfittando del raduno della Primavera che poi partirà per il ritiro. Il nostro obiettivo è quello di far crescere tutto il settore giovanile, perché meritano attenzione anche i più piccoli".