Napoli, Reina interrompe il silenzio stampa

Tutti zitti, anzi no. Dopo il botta e risposta post-Champions tra De Laurentiis e Sarri, la società aveva ordinato il silenzio stampa in vista della trasferta di Verona contro il Chievo. E infatti allenatore e giocatori non hanno parlato, ma nell'era dei social non basta chiudere la bocca: ci ha pensato uno dei leader del Napoli a rivendicare la forza del gruppo dopo il 3-1 del Bentegodi. Pepe Reina ha postato su Twitter due foto (la squadra negli spogliatoio con pasta e sugo e l'acronimo Team per sottolineare che "tutti insieme si lavora meglio") e un messaggio: "Grande gruppo di gente umile che lascia sempre TUTTO in campo!! Grande vittoria ragazzi!! Complimenti a tutti..testa bassa e lavoro!!". Forse quel maiuscolo è una frecciata al presidente che aveva sottolineato che in pochi avevano messo cazzimma contro il Real?

Grande gruppo di gente umile che lascia sempre TUTTO in campo!! Grande vittoria ragazzi!! Complimenti a tutti..testa bassa e lavoro!! pic.twitter.com/v6YagKarRj — Pepe Reina (@PReina25) 19 febbraio 2017