Napoli, Reina e la moglie irritati per una 'battuta' di De Laurentiis

Quello che doveva essere un momento di festa, la cena di fine anno della squadra, si è trasformato in un motivo di scontro. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, Pepe Reina e la moglie non hanno gradito una 'battuta' del presidente De Laurentiis. "Va controllato questo ragazzo" sarebbe stata la frase incriminata rivolta a Yolanda Ruiz. Il riferimento a presunte distrazioni del portiere del Napoli fuori dal campo ha profondamente irritato la consorte dell'estremo difensore tanto da spingerla ad alzarsi e lasciare la sala. A questo punto Adl ha provato a rimediare: "E’ una battuta Pepe, solo una battuta".



Reina è rimasto con i compagni ma una volta tornato a casa ha postato su twitter una citazione: "La vera eleganza è restare indifferenti di fronte a gente che vale poco". Dello stesso tenore o quasi la citazione di Yolanda su Instagram "Quando chi comanda perde la vergogna, chi obbedisce perde il rispetto". Il post in seguito è stato rimosso ma resta la sensazione di una spaccatura importante. Il Napoli è alla ricerca di un altro portiere (si fanno i nomi di Szczesny, Neto e Skorupski), perché poco soddisfatto del rendimento di Reina nell'ultima stagione e il rinnovo del 34enne con la società azzurra appare difficile. Forse, alla luce di quest'ultimo episodio, impossibile.