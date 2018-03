Napoli, Reina carica i compagni: "La corsa è ancora lunga"

Da vero leader Pepe Reina ha spronato i compagni nello spogliatoio dopo lo 0-0 di San Siro contro l'Inter. "Non voglio vedere facce tristi, la corsa per lo scudetto è ancora lunga" avrebbe detto il portiere del Napoli secondo quanto riportato dal Mattino. Parole almeno in parte di tenore diverso rispetto a quelle pronunciate da Sarri ai microfoni di Premium Sport e in conferenza stampa.



Anche Koulibaly ha provato a caricare i compagni di squadra, se possibile in maniera ancora più forte: "Chi non ci crede non starà nel nostro spogliatoio perché la strada è lunga. Siamo lontani dalla fine della stagione e dobbiamo andare avanti senza paura, pensando solo a quello che dobbiamo fare".



A dispetto del punto in due partite e del distacco dalla Juve capolista (mercoledì i bianconeri potrebbero andare a +4) in casa Napoli non si vuole dunque in alcun modo alzare bandiera bianca.