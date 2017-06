Napoli, record inutili e polemica Sarri-De Laurentiis

La Grande Bellezza o la grande beffa: scegliete voi il titolo che più vi aggrada. A Napoli alcuni siti locali, in realtà, hanno optato per un altro termine: la grande ingiustizia. Ma se gli azzurri dovessero finire al terzo posto, come ormai sembra sempre più verosimile dopo la vittoria della Roma contro la Juve, sarà difficile attribuire colpe a chiunque, fattori esterni o interni che siano. Semplicemente sarà andata così e l'unico rimpianto sarà quello di aver trovato davanti a sé due rivali più forti, o comunque in grado di fare più punti.



I record che sta collezionando questo Napoli sono impressionanti: i 46 gol realizzati in trasferta eguagliano il primato assoluto della Juve 1949-50, ma manca ancora una partita (quella di Genova contro la Sampdoria) per staccare i bianconeri e stabilrne uno assoluto; i 4 giocatori in doppia cifra (Mertens, Insigne, Callejon e Hamsik) rappresentano un "unicum" formidabile nel panorama europeo; gli 80 punti per ora conquistati sono una vetta mai toccata nella storia del club e il record dell'anno scorso (82) può essere ulteriormente migliorato e lo sarà quasi certamente; se dovessero arrivare due successi, verrebbe migliorato anche il record di vittorie in un campionato (diventerebbero 26, l'anno scorso furono 25); le 4 sconfitte subite (Atalanta, Roma e Juve all'andata, solo Atalanta nel girone di ritorno) dicono che gli azzurri sono la squadra che perde meno in A, persino meno della Juve.



Questi record, oltretutto, arrivano nella stagione post-Higuain: De Laurentiis ha ceduto il giocatore migliore, investendo soprattutto a centrocampo i 90 milioni incassati, Sarri ha risposto inventandosi Mertens falso 9 (anche grazie all'infortunio di Milik) e costruendo una squadra che incanta. Al di là dei numeri, infatti, ci sono undici giocatori che vanno in campo e strappano applausi quasi in ogni partita per il gioco che esprimono e che pure finiranno la stagione senza titoli perché hanno avuto la "sfortuna" di trovare la Juve in semifinale di Coppa Italia e il Real Madrid agli ottavi di Champions, cioè le due squadre che si contenderanno il titolo di campione d'Europa. Molto probabilmente il Napoli sarà condannato ai preliminari di Champions, scoglio che Benitez, l'ultima volta, non superò infrangendosi contro l'Athletic Bilbao. Questo Napoli, però, sembra cresciuto anche in termini di caratura internazionale: vederlo giocare due volte in più, mettiamola così, per i suoi tifosi sarà un piacere. Lo sarà anche vedere una stretta di mano tra De Laurentiis e Sarri, perché le polemiche a distanza sono inutili e per loro fortuna, almeno per ora, non dannose.