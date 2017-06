Napoli, rabbia social su Pjanic in vista del match del San Paolo

La settimana di pausa per le nazionali potrebbe non aiutare la distensione del clima verso Napoli-Juventus di domenica 2 aprile. Una sfida importantissima con gli azzurri che vogliono continuare a pressare la Roma per il secondo posto e i bianconeri che hanno fretta di chiudere il prima possibile il discorso scudetto. Eppure si parte già con le polemiche arbitrali, visto che tanti tifosi partenopei sostengono che Miralem Pjanic non sarebbe dovuto essere a disposizione di Allegri per il match del San Paolo.



Il motivo? Durante il match contro la Sampdoria, il centrocampista bosniaco commette un brutto intervento su Linetty. "Un fallo da ammonizione" si legge su Twitter o su alcuni siti tematici del Napoli (come CalcioNapoli1926.it e AreaNapoli.it) ma che Tagliavento, una volta fischiata la punizione a favore dei blucerchiati, ha scelto di non sanzionare.



"Pjanic, diffidato, avrebbe dovuto essere squalificato" è la tesi. Ma si va oltre: viene mostrato un frame immediatamente successivo alla mancata ammonizione in cui lo juventino e Tagliavento si danno il cinque: un gesto che accade spesso in campo ma che, in questo contesto, alcuni tifosi azzurri sul web hanno letto come una specie di "ringraziamento" per il pericolo scampato.

IL VIDEO