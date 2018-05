Napoli, quale futuro per Sarri? AdL potrebbe bloccarlo

Sono ore di attesa e di svolta in casa Napoli. Dopo il lungo incontro di ieri sera con il presidente Aurelio de Laurentiis, Carlo Ancelotti sembra sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico, ma ora resta da risolvere il 'caso' Maurizio Sarri. Il tecnico toscano formalmente è ancora l'allenatore degli azzurri (fino al 2020), ma di fatto sta già cercando una nuova panchina, anche se senza troppo successo.

Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', tra tra tecnico e presidente potrebbe anche finire con l'epilogo più amaro: De Laurentiis non intenderebbe esonerare il suo attuale allenatore, nonostante una clausola gli permetta di congedarlo con una misera penale di 500 mila euro, e quindi aspetta che la squadra che lo prenderà paghi la clausola da 8 milioni di euro presente nel suo contratto.

In questo momento il Chelsea sembra freddo, l'ipotesi più concreta per l'allenatore toscano è lo Zenit San Pietroburgo, ma Sarri non sembra del tutto convinto di un'esperienza in Russia. Ecco allora che si aprirebbe uno scenario in cui il patron azzurro potrebbe decidere di 'bloccare' il tecnico: De Laurentiis continuerebbe a pagargli lo stipendio da 1,4 milioni netti a stagione, togliendogli però la panchina della prima squadra.

In pratica Maurizio Sarri sarebbe costretto a restare fermo. Una mossa che servirebbe soprattutto per evitargli di prendere la panchina di una squadra del nostro campionato (cosa che Sarri, almeno a parole, aveva comunque escluso). La cosa si potrebbe risolvere in due modi: o tramite il pagamento della famosa clausola da 8 milioni da parte della squadra che acquisterebbe Sarri, oppure tramite un riappacificamento tra le parti, che permetterebbe al tecnico di continuare a lavorare. Sono ore di attesa e di svolta in casa Napoli.