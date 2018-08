Napoli, pronto il rinnovo di Zielinski: clausola da 100 milioni

Il Napoli si tiene stretto Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, grande protagonista del successo contro il Milan con una doppietta, sta diventando un punto fermo della squadra di Carlo Ancelotti e per questo il club azzurro vuole blindarlo.



Come riferisce Tuttosport è a buon punto la trattativa tra il ds Giuntoli e l'entourage del giocatore per il rinnovo: il 24enne prolungherebbe fino al 2023 (il contratti attuale scade nel 2021) con importante aumento d'ingaggio.



Ma non è finita qui perché la clausola rescissoria dovrebbe passare da 65 a 100 milioni di modo da scoraggiare eventuali acquirenti e dimostrare che il club di De Laurentiis considera Zielinski un elemento imprescindibile.