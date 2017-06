Napoli, pizza a 99 centesimi per festeggiare l'infortunio di Higuain

Lo scorso 27 luglio, quando Gonzalo Higuain passava dal Napoli alla Juventus, una pizzeria napoletana lanciava la provocazione: "Per le successive 48 ore dal primo infortunio di questo "traditore ", le Margherite al banco costeranno solo 0,99 euro! Per cui avanti con l'augurio di una splendida stagione ricca di radiografie!".



Detto, fatto. Il Pipita non è stato convocato da Massimiliano Allegri per il match di Champions League contro il Siviglia a causa di un infortunio subito in Juventus-Pescara.



Il gestore del locale "Show Pizza" ha mantenuto la promessa, rilanciando la promozione sulla pagina facebook della pizzeria: "Alla fine abbiamo colpito, parte la promozione Pipita facci uno stop", il messaggio, che alimenterà sicuramente le polemiche per il trasferimento più discusso dell'estate.