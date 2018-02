Napoli, per Ghoulam sospetta frattura della rotula

Da Castel Volturno arrivano brutte notizie per il Napoli e per Maurizio Sarri: Faouzi Ghoulam si è fatto di nuovo male durante la seduta di allenamento, si sospetta la frattura della rotula della gamba destra. Se l'ipotesi fosse confermata, significherebbero almeno due mesi di stop.



L'esterno algerino era rientrato lo scorso 17 gennaio in gruppo dopo aver recuperato dalla rottura del legamento crociato della stessa gamba e sperava di essere convocato per la partita di Europa League contro il Lipsia del prossimo 15 febbraio.



Come da comunicato del Napoli: "Ghoulam sarà visitato oggi stesso dal Professor Mariani (lo stesso dell'operazione al legamento, ndr) a Villa Stuart".

DIAWARA SU INSTAGRAM: "SIAMO CON TE"