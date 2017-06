Napoli, Pavoletti: "Sampdoria? Giocherò martedì in Coppa Italia"

Marek Hamsik, Dries Mertens e Leonardo Pavoletti, insieme al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si sono recati al carcere minorile di Nisida. I tre calciatori del Napoli hanno visitato i laboratori di pizzeria, ceramica e pasticceria, dove i giovani apprendono dei mestieri da poter praticare dopo aver scontato la pena. Gli azzurri hanno anche incontrato circa una cinquantina di detenuti (attualmente il carcere ospita 48 ragazzi e 10 ragazze).



"Oggi ho visto Antonio ed Emanuele fare la pizza con amore, mettendoci il cuore e sono sicuro continueranno anche quando usciranno da qui", le parole di Mertens raccolte a margine dell'incontro. Anche l'ultimo arrivato Pavoletti ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Il numero 32? Mai voluto il 9, il 32 è un numero che ricorre nella mia vita e per questo l'ho scelto". L'attaccante ha anche rivelato che non scenderà in campo contro la Sampdoria: "Ma giocherò martedì in Coppa Italia", le sue parole riportate da ilmattino.it.