Napoli, Pavoletti: "Ora sono pronto, presto il primo gol"

Dopo un periodo di ambientamento, Leonardo Pavoletti contro il Crotone ha dato segnali di vivacità: "E' vero, inizio a essere il vero Pavoloso. All'inizio non è stato facile con la nuova città e i nuovi compagni, com'è normale ma sento che il feeling con squadra e città migliora di giorno in giorno. Sto lottando per dimostrare che posso far parte di questa grande squadra" le parole in esclusiva a Premium Sport. Il gol è dietro l'angolo, allora: "Sono pronto. Ho la mia esultanza ma so già che sarò talmente emozionato che deciderò come esultare solo nel momento stesso".



L'attaccante del Napoli ha parlato dell'accoglienza ricevuta in azzurro: "Ero meravigliato, mai avrei potuto credere che un tale gruppo di campioni fosse così umile, sono stato accolto bene (vedere per credere l'incursione di Maggio e Giaccherini, ndr). Dico solo che sono orgoglioso di far parte di questo gruppo". Complimenti anche per Sarri: "Il mister ti insegna a giocare, vuole una squadra compatta e solida per novanta minuti. Rispetto al 4-3-3 in rossoblù vuole più velocità e che il gioco passi maggiormente dalla difesa".



Infine gli obiettivi del Napoli e quello personale: "Vogliamo tornare in Champions League mentre io sogno, come tutti i giocatori, i Mondiali con la maglia dell'Italia".