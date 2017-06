Napoli, Pavoletti come Toni e Milito: non è mai troppo tardi...

Leonardo Pavoletti non abbia paura di sognare: non è mai troppo tardi per scrivere la storia. Ce lo insegna la storia stessa. Diego Milito arrivò all'Inter a 30 anni, gli bastò una stagione per diventare il simbolo del Triplete 2010 con il marchio su tutti i trofei conquistati dai nerazzurri: gol a Siena nella partita che assegnò lo scudetto, gol alla Roma nella finale di Coppa Italia, la doppietta al Bayern che regalò a Mourinho la Champions. Luca Toni ne ha dovuta fare di strada prima di diventare capocannoniere alla Fiorentina, diventare campione del mondo a 29 anni e guadagnarsi una big europea come il Bayern.

Pavoletti arriva a Napoli a 28 anni e ha già cambiato 10 squadre. Quando alla Juve Stabia segnò appena un gol in sette partite nella prima parte di stagione, sette anni fa, in pochi avrebbero scommesso su di lui. Oggi, molti gol dopo, si ritrova a pochi chilometri da Castellammare e da perfetto sconosciuto è già diventato un idolo. "Non vi aspettate che faccia subito la differenza", ha detto di lui Delio Rossi. Napoli, però, un po' se l'aspetta: perché Higuain è un fuoriclasse, ma 36 gol in un campionato li ha segnati solo con Sarri; perché Mertens è imprendibile, ma nessuno pensava che potesse esaltarsi persino come centravanti; perché Milik, prima di farsi male, aveva già cominciato a collezionare doppiette, eppure all'Europeo qualche dubbio l'aveva fatto venire.



La morale è che in questo Napoli - che come ha detto Prandelli è temuto anche dal Real Madrid per il suo gioco - chi gioca là davanti la mette dentro. Certo, Gabbiadini un po' s'è perso, ma Pavoletti ha un'altra personalità, altre caratteristiche, altro background. E al Genoa, negli ultimi due anni, di gol ne ha sempre fatti.