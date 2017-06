Napoli, patto scudetto per l'anno prossimo: " A 90 punti..."

I mezzi scudetti, i titoli di inverno o l'oscar del calcio più bello del campionato al Napoli non bastano più. Hanno fatto parte di un processo di crescita che ha portato una squadra nata sulle ceneri di un fallimento nel 2004 e che è tornata in Serie A soltanto nel 2007, dieci anni fa. Adesso è arrivato il momento di alzare l'asticella. Del patto scudetto lanciato da Sarri si parla da settimane: è quello che avrebbe convinto definitivamente Lorenzo Insigne e poi Dries Mertens (ma manca ancora l'annuncio in questo caso) a firmare il rinnovo. Proprio Insigne, di fatto, l'ha svelato pubblicamente: "Non è facile, dovremo fare almeno 90 punti e 38 partite buone".



Novanta punti, dunque: ecco il progetto. Significa vincere 30 partite o, chiudendo imbattuti, portare a casa 26 successi e 12 pareggi. Poi sono le vie di mezzo, ma la quota fissata da Insigne non è un obiettivo irrealizzabile. Il Napoli di quest'anno del resto, sta per arrivare al record di 86: aggiungerne altri 4 non è impensabile, al massimo bisognerà capire se basteranno.



I motivi per cui il Napoli può ambire lo scudetto sono probabilmente sintetizzabili in uno solo: la squadra gioca a memoria, è migliorata pur perdendo Higuain (ceduto alla Juve) e poi Milik per infortunio per 4-5 mesi e tutto lascia pensare che al terzo anno consecutivo con Sarri possa farlo ancora. Serve l'ultimo passo: arrivare alla fame della Juve e se possibile superarla, anche senza ipotizzare la "pancia piena" dei bianconeri dopo un eventuale Triplete. La Roma ripartirà da un altro tecnico, Inter e Milan stanno avviando una rivoluzion che difficilmente li porterà a quella soglia così alta.



L'organico del Napoli, ovviamente, resta inferiore a quello della Juve e il mercato probabilmente amplierà le distanze, perché i bianconeri non perderanno nessun big e si rinforzeranno ancora, mentre gli azzurri, quasi certamente, diffilmente faranno grandi colpi. C'è da risolvere il caso Reina: come uomo spogliatoio è fondamentale, ma la recente lite con De Laurentiis rischia di aprire qualche crepa. Non solo: come portiere non dà più le garanzie di prima. Giuntoli, allora, pensa a Szczesny e a Neto: chiunque arrivi