Napoli, 'panchina' finalmente decisiva. Ma Reina agita Sarri

Segnali scudetto. Sono quelli che il Napoli ha lanciato dopo la vittoria in rimonta sull'Atalanta al San Paolo. Siamo solo alla seconda giornata, chiaro, ma alcuni difetti della scorsa stagione sembrano già cancellati. A cominciare dalla rosa: finalmente gli acquisti di un'estate fa sono integrati nel gruppo e risultano già decisivi. Sarri nella ripresa della sfida con i bergamaschi ha rivoltato la mediana e un nuovo entrato, Rog, ha realizzato la terza rete chiudendo i conti. Proprio a centrocampo gli azzurri possono contare di fatto su sei giocatori affidabili: la ricchezza di alternative è indispensabile per lottare fino in fondo in campionato e disputare una Champions all'altezza.



'Svolta' tecnica ma pure mentale perché il Napoli dopo un'ora da incubo ha reagito da grande squadra portando a casa tre punti anche in una giornata complicata (era da dicembre 2015 contro la Roma che i sarriani non effettuavano solo 4 tiri in un primo tempo casalingo di Serie A): i partenopei hanno vinto le ultime 9 partite ufficiali a dimostrazione di una continuità forse trovata una volta per tutte grazie alle magie di Mertens e Insigne.



La questione Reina ha però rovinato in parte la serata di festa. Il saluto ai tifosi al termine del match sa tanto di addio e a quattro giorni dalla fine del mercato è un duro colpo al famoso patto tricolore siglato dai giocatori ("Restiamo tutti per il tricolore"). Sarri non ha nascosto la preoccupazione per la perdita di un elemento chiave dello spogliatoio, un leader per intenderci. Anche in questa ottica va forse letto l'inusuale silenzio stampa del club di De Laurentiis, chiamato a trovare un sostituto del portiere spagnolo in breve, anzi brevissimo tempo.