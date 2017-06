Napoli, ordinato il silenzio stampa

La decisione sembrava nell'aria già da giovedì mattina, quando Aurelio De Laurentiis, prima di partire da Madrid per Los Angeles, aveva detto: "E' il momento del silenzio", l'ufficialità è arrivata il giorno dopo dalla radio ufficiale degli azzurri: "Il Napoli comunica silenzio stampa ad oltranza" il messaggio su Twitter di Radio Kiss Kiss Napoli.



Niente conferenza stampa pre-Chievo, dunque, e niente interviste ai giocatori. Il club partenopeo sceglie di non parlare per riportare serenità all'ambiente dopo il botta e risposta post-Champions tra il presidente (che tornerà a ridosso della sfida contro i veneti, anche se Il Mattino non ha escluso un rientro anticipato dagli Usa per chiarire con Sarri) e il tecnico.

