Napoli, numeri da record: rimonte e punti

Dopo l'ennesima rimonta vincente contro la Lazio, la settima da inizio stagione (nessuna squadra in serie A ha recuperato più punti da situazione di svantaggio), il Napoli festeggia un'altra giornata in testa al campionato e aggiorna tabellini e statistiche.



La squadra di Sarri, che ieri ha festeggiato la centesima panchina in campionato alla guida del Napoli (71 vittorie, 18 pareggi, 11 sconfitte: media di 2,31 punti, la più alta in assoluto per un tecnico azzurro), ha raccolto 63 punti dopo 24 giornate: nell'era dei tre punti è seconda solo all'Inter 2006/07 che ne aveva fatti 66 ma eguaglia la Juventus stagione 2013/14.



In quella annata, però, la 22.ma giornata fu recuperata dopo la trentaduesima e quindi, considerando solo le prime 24 partite giocate in serie A, il Napoli ha eguagliato i punti di nerazzurri e bianconeri, ai tempi allenati rispettivamente da Mancini e Conte. Ma la banda di Sarri non vuole fermarsi qui, mancano ancora 14 partite e lo scontro diretto con la Juventus ad aprile: lo scudetto passa da qui.