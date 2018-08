Napoli, nota contro De Magistris: "Attacca De Laurentiis per spostare l'attenzione"

Continuano le polemiche incrociate tra Aurelio De Laurentiis e il Comune di Napoli: l'argomento è il San Paolo anche se si è arrivati spesso a critiche personali, come successo l'altroieri con le parole dell'Assessore allo Sport Borriello.



"L'unica persona che conduce 'reiterati ed offensivi attacchi alla città e ai napoletani' (la società si riferisce alle parole di De Magistris, che ha annunciato di non volersi sedere più al fianco di De Laurentiis allo stadio, ndr) è il sindaco che, invece di provare a rimediare agli innumerevoli disastri amministrativi della sua gestione, trova il tempo di polemizzare con il presidente del Napoli strizzando l'occhio alla sedicente curva B, da cui la società ha da tempo preso le distanze, e di cui una parte non rappresenta i tantissimi tifosi per bene e corretti che affollano lo stadio" si legge in un lungo comunicato apparso sul sito del Napoli.



"Il sindaco prova a spostare l’attenzione e a fomentare critiche e dissenso verso la società e il suo presidente per nascondere inadempienze, ritardi e omissioni imputabili alla sua cattiva amministrazione anche sul tema dello stadio" continua la nota "il presidente ha ripetutamente criticato una pessima gestione amministrativa soprattutto sul tema dello stadio che da anni versa in una situazione di umiliante degrado creando danni d'immagine a società e città".



"La pulsione populistica del sindaco e del suo assessore al ramo giunge al punto di additare l'obiettivo societario di conseguimento di utili come una "macchia" di cui avere vergogna. L’obiettivo di fare utili è posto dalla legge e dagli stringenti regolamenti che governano il calcio di oggi e gli utili realizzati sono stati tutti reinvestiti fino all'ultimo centesimo per fortificare il club. Insomma, parole in libertà, quelle del sindaco: stucchevoli, inconcludenti, inutili" conclude il comunicato.