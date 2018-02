Napoli, Noemi e il coro scudetto: "Tornate campioni"

L'ultimo coro dei tifosi del Napoli, che ha fatto il debutto nella trasferta di Benevento, fa così: "Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione... Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh". Strofe che descrivono bene il sogno partenopeo di festeggiare un nuovo scudetto. La particolarità è che è un riadattamento di una canzone di Noemi, "Vuoto a perdere": la notizia è arrivata alla cantante che su Twitter ha commentato "Con un coretto così... Napoli devi tornare campione!".

Con un coretto così... Napoli devi tornare campione! 💪🏻 💥https://t.co/VCEPDCgX8H — Noemi (@noemiofficial) 23 febbraio 2018