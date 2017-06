Napoli, nessuna ansia da mercato: gli acquisti sono 'in casa'

Dell’ultima stagione al Napoli restano i record ma non solo. Non sono bastati 86 punti, 94 reti in campionato e il minor numero di sconfitte, appena 4, nella storia del club per lottare con la Juventus ma soprattutto per centrare quel sorpasso sulla Roma in classifica che avrebbe evitato alla squadra di Sarri l’incognita del play off di Champions League di agosto. Dopo aver seminato tanto il Napoli non ha raccolto quanto espresso sul campo. Però a differenza degli altri anni non si registra l’ansia di mercato che di questi tempi contraddistingue un po’ tutti i club. E già perché gli azzurri dopo la semina sono pronti a passare alla raccolta di tutto il lavoro fatto in questi anni. L’indirizzo chiaro da parte del presidente De Laurentiis è arrivato in corsa d’opera con i rinnovi di contratto, non così scontati, come quelli di Insigne e Mertens, due pilastri dell’ultima stagione azzurra



Ripartire dalle certezze e dare valore ai milioni spesi un anno fa. Questo l'imput di De Laurentiis pronto a scommettere su giocatori come Rog, Diawara e Maksimovic, causa, a volte, di qualche incomprensione tra il presidente e Maurizio Sarri. Senza dimenticare Milik, fermato da un infortunio che lo ha praticamente tolto al tecnico per gran parte della stagione. Si ripartirà, quindi dalle certezze e dalle speranze di un anno fa, con qualche operazione, poco eclatante, di contorno, ma soprattutto con il nodo Reina da sciogliere in fretta. Lunedì ci sarà un nuovo contatto tra De Laurentis e l’entourage dello spagnolo. Sarri ed i compagni ne chiedono la conferma, per lo spogliatoio Pepe è un totem. Il Napoli non è disposto ad un rinnovo lungo del contratto in scadenza nel 2018 ma soprattutto non vuole cedere il portiere a titolo gratuito. O si trova l’accordo su un rinnovo di un anno con clausola rescissoria oppure la porta diventerà girevole...

Pietro Pinelli