Napoli, "Milik sta meglio dell'altra volta, potrebbe tornare a gennaio"

Secondo grave infortunio, seconda operazione, seconda riabilitazione: Arkadiusz Milik conosce bene il calvario a cui sta andando incontro ed è per questo, secondo il medico social del Napoli Alfonso De Nicola, che il recupero procede meglio della prima volta. "Milik ci ha sorpreso di nuovo, il suo ginocchio ha già un’estensione totale ed una flessione quasi totale a poche ore dall’intervento. Ci ha detto che sta meglio dato che si trova ad affrontare una situazione che ha già vissuto” le sue parole a Piùenne.



De Nicola è ottimista sul ritorno del polacco: "Credo possa esserci a gennaio ma lo sapremo con certezza tra un mese. Questa operazione è stata più complessa ma non vuol dire che sia necessariamente peggio. Potrebbe rendere il ginocchio migliore rispetto a quanto non possa fare un intervento meno complesso".



Nessuna certezza, invece, sul motivo di una seconda grave lesione in un anno: "La scienza non ci dice quali siano le reali cause, vogliamo fare uno studo sul DNA per la predisposizione alla rottura dei legamenti ma si tratta di qualcosa di difficile".