Napoli: Milik, riabilitazione e palleggi

Per Arkadiusz Milik la riabilitazione è già iniziata: dopo l'operazione al ginocchio sinistro, giovedì il polacco ha lasciato Villa Stuart per raggiungere Castelvolturno. Arek, accolto da Sarri e dalla squadra, ha ricevuto l'abbraccio dei compagni e poi ha iniziato ad effettuare le terapie sotto la supervisione del dottor De Nicola e dello staff medico azzurro.



L'attaccante del Napoli proseguirà nei prossimi giorni, sempre al Centro Tecnico, la sua tabella di riabilitazione anche se non ha perso la voglia di pallone, come dimostra il video pubblicato su Twitter dalla società azzurra: il polacco ha già fatto i primi palleggi dopo l'intervento!

.@arekmilik9: "In viaggio verso Napoli per tornare subito al lavoro. Grazie a tutti per l'affetto e...#ForzaNapoliSempre" pic.twitter.com/1b6wIIMyS5 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 13 ottobre 2016