Napoli, Milik può ricominciare a correre con il pallone

Buone notizie in casa Napoli. Sta bene il ginocchio sinistro di Arkadiusz Milik, infortunatosi gravemente in Polonia-Danimarca dello scorso 8 ottobre, quando aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore. L'attaccante può infatti iniziare a correre con la palla, per riprodurre il gesto tecnico.



Lo comunica il Napoli a seguito della visita di controllo a cui Milik si è sottoposto, accompagnato dal capo dello staff medico azzurro De Nicola, a Roma, dal professor Mariani. Milik può cominciare quindi a lavorare con la palla a Castel Volturno, proseguendo il potenziamento muscolare secondo la tabella di riabilitazione che prevede anche la preparazione atletica in acqua.