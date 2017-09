Napoli, Milik operato al crociato destro: "Tornerà tra 3-4 mesi"

Milik: "Grazie a tutti"

Thank you for all your messages, it means a lot for me. Now Im focusing on get back, keep your fingers crossed. pic.twitter.com/iYNiPmfB8T — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) 25 settembre 2017

Vigilia Champions per il Napoli. Gli azzurri affrontano domani sera al San Paolo il Feyenoord nella seconda giornata del Gruppo F con diretta tv su Premium Sport HD. Vietato fallire per la squadra di Sarri dopo la sconfitta rimediata sul campo dello Shakhtar.



Il tecnico contro gli olandesi si affiderà ai titolarissimi: le scelte d'altra parte sono praticamente obbligate soprattutto in attacco dopo lo stop di Milik. La punta polacca ha riportato la rottura totale del legamento crociato del ginocchio destro ed è stato operato dal professor Mariani ("Intervento più complesso del precedente, giocatore demoralizzato. Recupero stimato in circa 4 mesi") a Villa Stuart: sui tempi di recupero si è espresso il medico sociale degli azzurri Alfonso De Nicola: "Tornerà fra 3-4 mesi. Finché non siamo sicuri di non creare danni, non rischieremo niente. Il ragazzo si è visto crollare il mondo addosso".

Amico mio , in due anni hai dimostrato di essere un ragazzo forte dentro e fuori è sicuramente tornerai più forte di prima. Forza Arek pic.twitter.com/B1mL0QlYu7 — Dries Mertens (@dries_mertens14) September 25, 2017

ARRIVA INGLESE A GENNAIO?

Il club di De Laurentiis comunque non interverrà sul mercato (domenica sera si è proposto Gilardino) fino a gennaio: sarà richiesto un grande sforzo a Mertens, unica punta centrale di ruolo al momento in rosa (potrebbe essere provato Ounas nel ruolo di falso nove). Poi nella sessione invernale, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, verrà anticipato l'arrivo di Roberto Inglese. Il giocatore è stato già acquistato dal Chievo, sarebbe dovuto rimanere a Verona tutto l'anno in prestito ma la perdita di Milik per alcuni mesi impone di sfruttare l'opzione strappata dal ds Giuntoli in estate.



Tuttavia al momento il Chievo sembra fare in parte resistenza, almeno a sentire le parole del ds Giancarlo Romairone ai microfoni di Radio Crc: "Quello che è stato stabilito col Napoli prevede che il calciatore resti con noi fino a giugno. Speriamo che questo tipo di inconveniente non porti problematiche. Inglese al Napoli a gennaio? È uno scenario tutto da verificare anche perché mi piace parlare con fatti concreti. Difficile fare valutazioni adesso in relazione questa situazione. I rapporti tra le società ci sono da sempre. Noi dobbiamo stare attenti tenendo conto delle nostre forze economiche sul mercato. Bisognerà trovare il suo sostituto, in che tempi si vedrà".