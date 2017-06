Napoli, Milik in campo già a gennaio?

Dopo due mesi dall'infortunio, il ginocchio di Milik sembra rispondere molto bene. L'attaccante aveva riportato la rottura del legamento crociato, lo scorso 8 ottobre, in occasione del match di qualificazione ai mondiali di Russia 2018 tra Polonia e Danimarca.



Il lavoro di recupero della punta del Napoli procede al meglio: allenamento a parte, recupero fisiologico e ricondizionamento in piscina sono all'ordine del giorno.



Prima di Natale ci sarà un altro controllo dal Professor Mariani a Roma, se il responso sarà positivo, il polacco potrebbe ricominciare ad allenarsi in gruppo e testare il suo recupero in "partitella". Non è escluso quindi un suo possibile rientro a metà gennaio, dopo circa 100 giorni dal suo infortunio: se sarà così il numero 99 partenopeo sarà disponibile per l'intero girone di ritorno.