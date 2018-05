Napoli, Milik: "Il secondo posto brucia, volevamo il tricolore"

In casa Napoli è ancora viva la delusione per l'esito della lotta tricolore con la Juventus. "Il secondo posto brucia perché l'obiettivo era lo scudetto. Abbiamo chiuso con 91 punti e perso solo tre partite ma non è stato sufficiente" confessa l'attaccante azzurro al quotidiano polacco Przeglad Sportowy.



Non è bastato battere la Juve sul suo campo - prosegue la punta - e per i nostri tifosi è la partita più importante al mondo. Magari riusciremo a vincere il titolo il prossimo anno anche se sarà difficile".



L'attenzione ora è rivolta al Mondiale in Russia: "Sono pronto per allenarmi al 100%, forse non ho ancora i 90' minuti nelle gambe ma lo sarò presto. Ho ancora tempo per prepararmi, alla fine della stagione ho segnato diversi gol che mi hanno dato fiducia".