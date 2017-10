Napoli, Milik: "Il Chievo è un'ipotesi. L'infortunio? Devastante"

"Il prestito al Chievo lo considero come un' ipotesi, ma saranno decisioni da prendere soltanto a dicembre, decideremo cosa sarà migliore per me e per il club". Arek Milik, al sito polacco Sportowefakty, apre al trasferimento a titolo temporaneo alla corte di Maran mentre Lorenzo Inglese potrebbe trasferirsi con sei mesi d'anticipo in Campania.



La punta polacca non chiude dunque all'idea del presidente De Laurentiis anche se ora la priorità è quella di recuperare dal secondo grave infortunio: "Il peggio per me è stato il primo infortunio al ginocchio, quello dell'anno scorso. Fu un dramma. Ora so cosa mi aspetta, conosco la procedura. E' devastante per la psiche, ma per fortuna tutto è stato molto rapido. Ho sentito un dolore forse ancora maggiore rispetto a un anno fa, un fisioterapista che aveva visto la gara in differita ha capito subito che si trattava di qualcosa di grave. Facemmo dei test, ma fu come se il mio corpo si difese per evitare brutte notizie. C'era ottimismo, ma il giorno dopo fu tutto chiaro".



"Rientro? Non ho fretta, lo farò solo quando sarò pronto. Probabilmente Febbraio. Non è certamente bello subire lo stesso stop in un anno, ma cosa dovrei fare? Piangere? Vado avanti, sapendo che nella vita ci sono cose più dura di una rottura di un legamento. Guardo tanto calcio in tv, scelgo solo match interessanti. Bisogna trovare stimoli anche se non si è in campo" conclude Milik.