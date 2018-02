Napoli, Milik ha recuperato: "Ma ancora non se la sente"

Per competere con la Juventus fino alla fine del campionato il Napoli avrà bisogno di tutti, anche e forse soprattutto di Arkadiusz Milik, che quando rientrerà tra i disponibili potrà dare qualche minuto di riposo a Mertens e potrà diventare una variabile tattica importante per Maurizio Sarri. Tutta la città aspetta con ansia il ritorno in campo dell'attaccante polacco, che però non sembra avere alcuna fretta.

Stando a quanto riporta Il Mattino, infatti, Milik avrebbe completamente superato il problema al ginocchio e starebbe lavorando per ritrovare la condizione migliore, ma ancora non se la sentirebbe di rientrare tra i convocati. Lo staff del Napoli pensava che la partita con il Lipsia potesse essere una buona occasione per mettere qualche minuto nelle gambe, ma Milik, si legge, "ha ancora timori e potrebbe quindi andare in panchina il 3 marzo contro la Roma".

Dici Milik e pensi a Ghoulam. L'altro infortunato di lusso degli azzurri è ancora lontano dal rientro in campo (previsto per aprile) e il Napoli continua a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto (da trovare sul mercato svincolati). Il nome giusto è quello di Milic, svincolato dopo l'esperienza all'Olympiacos e conosciuto in Italia per la stagione passata con la maglia della Fiorentina. Il ds degli azzurri, Giutoli, è al lavoro da giorni e venerdì prossimo, scrive la Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere il giorno del definitivo via libera per la firma del giocatore croato.