Napoli, Milik ha fretta: primo allenamento con il pallone

Il recupero di Milik procede velocemente. L'attaccante polacco domenica mattina a Castel Volturno ha cominciato per la prima volta ad allenarsi con il pallone, come mostra il Napoli in un video postato sui profili Facebook, Instagram e Twitter del club.



Milik si è infortunato con la nazionale nella partita contro la Danimarca l'8 ottobre (rottura del legamento crociato anteriopre del ginocchio sinistro) ed è stato operato due giorni dopo a Roma. La prima visita di controllo fatta il 10 novembre ha dato esiti positivi sul suo recupero che sarà precisato meglio in una visita in programma ad inizio dicembre. Il giocatore dovrebbe tornare in campo in primavera anche se lui stesso negli scorsi giorni non ha escluso un rientro a inizio 2017.

Primi contatti con il pallone per #Milik a #CastelVolturno #ForzaNapoliSempre Un video pubblicato da SSC Napoli (@officialsscnapoli) in data: 20 Nov 2016 alle ore 02:25 PST