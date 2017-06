Napoli, Milik e Zielinski negati all'Under 21 della Polonia

"Milik e Ziekinski sono nostri e non ve li diamo". In sintesi, con toni magari meno perentori, è questo il succo della lettera inviata dal Napoli e sottoscritto dal d.s. Giuntoli alla federcalcio polacca. La Polonia - a dire la verità un po ' a sorpresa - aveva convocato i due giocatori per la partecipazione all'Europeo Under 21 che si svolgerà proprio in Polonia dal 16 al 30 giugno: evidentente lo scopo del paese organizzatore di rinforzare l'organico con due elementi già da tempo nel giro della nazionale maggiore, tanto da aver partecipato da protagonisti all'Europeo dei grandi l'anno scorso in Francia.



"In riferimento alla convocazione dei giocatori Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski per il campionato europeo Under 21 - si legge nella lettera di Giuntoli -, avendo consultato l'articolo 5.01 lettera h) del regolamento che rimanda alle norme Fifa sullo status e i trasferimenti dei calciatori, vi informiamo che il Napoli non concede l'autorizzazione alla partecipazione dei calciatori alla citata competizione. Abbiamo giocato più di 50 partite in questa stagione e la nuova comincerà il prossimo 30 giugno, quando tutti i giocatori si raduneranno per preparare la stagione 2017-18. Poiché l'Europeo Under 21 non è incluso nel calendario internazionale Fifa, i club non sono obbligati a rilasciare i propri giocatori per questo tipo di competizioni e non possiamo riavere i nostri giocatori solo nella seconda metà di luglio".