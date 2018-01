Napoli, Milik e Ghoulam in campo a metà febbraio

D'accordo Machach, Ciciretti o Verdi ma Maurizio Sarri aspetta altri due grandi "acquisti" che non arrivano dal calciomercato. Gli esami effettuati su Milik e Ghoulam, entrambi di rientro da un infortunio al legamento crociato, sono risultati "molto positivi" come riferito da Alfonso De Nicola.



Il medico sociale del Napoli è sembrato ottimista per il rientro in campo di attaccante e terzino: "Esiti molto positivi, la riabilitazione con l'area medica è finita e ora inizieranno a reinserirsi nel gruppo: li lasciamo a preparatori atletici e allenatore. Si è conclusa questa fase del recupero totale, in questo tipo di situazioni ci vogliono dai 100 ai 130 giorni quindi possiamo dire che potranno essere in campo tra un mesetto".