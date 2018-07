Napoli, Milik: "Basta guardare cosa fa la Juventus"

Sogno Cavani a parte, il Napoli ha tanta fiducia nel completo recupero di Arkadiusz Milik per poterlo avere a disposizione finalmente per una stagione intera: "Mi sento bene fisicamente, spero sia la volta buona per riscattarmi - le parole a Il Mattino -. Ancelotti ha il dna del vincente, è una bravissima persona e un grande allenatore, mi aveva anche chiamato prima del Mondiale per un saluto".



L'attaccante polacco rilancia la sfida scudetto: "Non mi fa paura nessuno, c'è rispetto per Juventus, Inter, Roma, Milan e Lazio ma noi siamo il Napoli e vogliamo vincere". Il colpo Cristiano Ronaldo non frena le ambizioni: "È fortissimo ma un giocatore da solo non ti fa vincere. Noi vogliamo guardare avanti. Non possiamo sempre stare a vedere cosa fanno loro, perché tanto la conosciamo già e sappiamo che sono forti".