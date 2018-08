Napoli, messaggio a Strinic: "Ti aspettiamo in campo"

L'inizio della stagione 2018/19 ha regalato una brutta sorpresa ad Ivan Strinic, fermato dai medici per un tempo indefinito a causa di una iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco. Il Milan, che lo aveva prelevato dopo lo svincolo dalla Sampdoria, dovrà rinunciare al terzino croato che ha ricevuto un messaggio di incoraggiamento da una sua ex squadra, il Napoli (due stagioni dal 2015 al 2017): "Forza Ivan, ti aspettiamo presto in campo" si legge su Twitter.

⚽️ Forza Ivan 💪 ti aspettiamo presto in campo 👍#Strinic @acmilan pic.twitter.com/kc7Ny5QVFC — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 18 agosto 2018