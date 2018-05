Napoli, Mertens ti ama: "Onorerò sempre questa maglia"

Manca ancora la certezza aritmetica, ma lo scudetto ormai ha preso di Torino lasciando al Napoli delusione e rimpianti. Le lacrime di Jorginho a fine gara, le voci sul futuro di Koulibaly e le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Premium fanno pensare che la prossima sarà un'estate di addii in casa azzurra, ma c'è qualcuno che invece manda segnali in direzione opposta.

Dries Mertens, che proprio nella gara contro il Torino ha celebrato il suo 31esimo compleanno tornando al gol (il 18esimo in campionato), dopo la partita del San Paolo ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi: "Grazie di cuore per gli auguri, siete stati tantissimi, sono fiero di giocare per questi colori, onorerò sempre questa maglia, amo questa città. Forza Napoli sempre!”.

Parole d'amore a corredo di un'immagine in cui l'attaccante belga bacia la maglia azzurra: parole che sembrano chiudere definitivamente le porte del calciomercato, Mertens ama Napoli, con buona pace di Mourinho e del Manchester United.