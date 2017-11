Napoli, Mertens: "Stanco? Voglio giocare tutte le partite"

''Se sono stanco? Mi sono sempre lamentato perché volevo giocare di più, quindi ora la mia intenzione è quella di essere in campo in tutte le partite''. Dal ritiro del Belgio (impegnato in due amichevoli con Messico e Giappone) Dries Mertens fuga ogni dubbio sul suo stato di forma dopo essere rimasto a secco nelle ultime due partite contro Manchester City e Chievo.



Il centravanti rilancia puntando al record di gol con la maglia del Napoli ("non mi dispiacerebbe") e loda i tifosi azzurri: ''Il pubblico rappresenta il dodicesimo uomo in campo. C'è un grande sostegno per la squadra, questo è parte del nostro successo''.



In Nazionale Mertens ha ritrovato Nainggolan, convocato dal ct Martinez: "Sono molto contento del suo ritorno, come tutti lo vedo giocare ogni settimana, è un grande giocatore perché dà tutto in campo".