Napoli, Mertens show: gol a grappoli e esultanze sempre diverse

Dries Mertens ha ricominciato la stagione come l'aveva finita: segnando tanto e in ogni modo. Ma contro la Lazio il belga si è superato, il gol del 3-1 alla Lazio è diventato addirittura termine di paragone con quello segnato da Diego Armando Maradona proprio contro i biancocelesti ma nel campionato 1984-85. "Il suo più difficile ma io ho tirato da più lontano..." ha scherzato "Ciro" ai nostri microfoni rendendo onore al Pibe de Oro.



Mertens è salito a quota 6 reti in campionato, come Icardi e Immobile, dietro solo a Dybala ma soprattutto a 23 gol in 24 partite nell'anno solare 2017: numeri incredibili, stile Messi-Cristiano Ronaldo in Liga. Ed è l'unico giocatore, assieme a Perisic, dei top 5 campionati europei con almeno 10 gol e almeno 10 assist nel 2017. Neanche Sarri si è sottratto all'elogio della sua punta: "Non pensavo potesse diventare così forte, ormai è sulla strada per essere un fuoriclasse".



Questo Mertens diverte e si diverte, come dimostra l'esultanza all'Olimpico che segue quella stile-cagnolino della scorsa stagione contro la Roma e quella della cravatta contro il Benevento: "una bevuta con gli amici" ha spiegato dopo il match. Il Napoli punta su di lui per continuare la marcia in serie A a braccetto con la Juventus per il sogno scudetto ma anche per ribaltare da subito le sorti nel girone di Champions League dopo il ko contro lo Shakhtar Donetsk.