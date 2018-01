Napoli, Mertens: "Se vinciamo lo scudetto cinque giorni di festa"

Il tono è decisamente più pimpante: Dries Mertens, da vero centravanti quale ormai è, ha una voce squillante dopo aver ritrovato il gol. E così, nell'intervista rilasciata a Premium Sport, l'attaccante del Napoli non nasconde la propria gioia per la rete decisiva di Bergamo.



"La cosa più importante è vincere le partite. In queste gare senza i miei gol abbiamo sempre fatto risultato e questo mi ha fatto piacere. Restare 85 giorni senza segnare, anche se si trattava solo di campionato, è troppo. A Bergamo sono stato contento di aver ritrovato il gol e aver conquistato i 3 punti. Il gol più bello di questa stagione è stato quello che ho fatto alla Lazio, ma dopo quello contro l’Atalanta mi sono tolto un gran peso perché è arrivato dopo qualche giornata dove non segnavo. Ero molto felice per la squadra".



"Giocare per una grande squadra era un mio sogno e penso che tutti siano contenti di giocare qui. Non la vedo come una cosa pesante, è un piacere, ogni volta che metto le scarpe sono contento: questo è un sogno. Obiettivo Scudetto? La squadra ci crede perché è forte, vogliamo giocare il nostro calcio, siamo primi e vogliamo puntare all’obiettivo fino alla fine. Questo gruppo non molla mai".



"Se vinciamo lo scudetto organizziamo una grande festa per tutta la città. - ha detto a Radio Kiss Kiss - Cinque giorni di festa. Da domenica si entra nella fase più importante della stagione. Non dobbiamo guardare troppo avanti, ma proseguire così, con la squadra carica. Lotta con la Juve? Anche la Lazio sta facendo molto bene, e anche le altre. Non sarà facile, ma noi pensiamo soltanto a noi stessi".