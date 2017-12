Napoli, Mertens: "Sarri ha fatto diventare forti giocatori normali"

"Noi siamo sempre lì e vedremo chi sarà avanti alla fine". Dries Mertens non ha alcuna intenzione di mollare e il momento di flessione del Napoli (4 punti e un solo gol nelle ultime tre partite) non lo spaventa più di tanto. Il belga resta fiducioso e prova a suonare la carica in vista della trasferta di Torino. "È un momento difficile, ma in questi momenti si vede la forza di un gruppo"



"Non siamo stanchi, le partite sono tante e non le puoi vincere tutte. Non ho mai visto una squadra che non abbia avuto un momento difficile in campionato - spiega a Canale 21 -. Senza Sarri non saremmo dove siamo adesso. Ha molte responsabilità, fa le sue scelte, ha cambiato il Napoli e da quando allena questa squadra ha fatto diventare forti giocatori normali".



Mertens non spiega a chi si riferisce: vengono in mente di sicuro Koulibaly e Jorginho, rivitalizzati dopo i campionati non eccezionali con Benitez, ma il primo indiziato potrebbe essere proprio lui, che l'anno scorso è stato trasformato centravanti dopo l'infortunio di Milik e si è riscoperto un eccezionale goleador...