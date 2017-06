Napoli, Mertens: "Rinnovo? Sì, con qualche zero in più..."

Dopo il poker rifilato al Torino, Dries Mertens si è portato a casa il pallone e qualche certezza in più. Il paragone con Diego Armando Maradona non è più un'eresia: da quando il belga veste i panni del trascinatore con continuità, un filo conduttore lo unisce al Pibe de Oro.



Un adeguamento contrattuale, adesso, sarebbe la giusta gratifica: "È vero non ho ancora firmato, ma non è la cosa più importante. Aggiungere qualche zero al mio contratto dopo le ultime prestazioni? Perché no...", ha rivelato il giocatore all'emittente belga Vtm Nieuws.



"Il paragone con Diego? E' bello, ma ora devo solo pensare a lavorare di più. Se gioco male la prossima partita, ci si potrebbe dimenticare di quanto ho fatto. Giovedì saremo di nuovo in campo, dobbiamo pensare a quello".



In questa stagione, Mertens non si pone limiti: "Ora siamo terzi, ma crediamo di poter arrivare ancora più in alto", ha concluso.