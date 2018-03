Napoli, Mertens porta le pizze ai senzatetto

Un campione. Anche e soprattutto fuori dal campo. Come riporta il Corriere della Sera Dries Mertens è stato protagonista di un (altro) grande gesto di solidarietà: l'attaccante azzurro ha infatti deciso di aiutare i meno fortunati che vivono a Napoli. Come? Distribuendo personalmente, ben mimetizzato con cappellino e occhiali scuri, tranci di pizza ai senzatetto in questi giorni di grande gelo.



Non è la prima volta. L'idea è nata alcune settimane fa e precisamente a dicembre quando di ritorno dalla trasferta di Torino il belga chiama due amici: "Vediamoci, compriamo pizze margherita e le portiamo a chi ha fame e vive in strada. Fa molto freddo". Da qui il 'viaggio' del fuoriclasse in diverse zone cittadine, tra le quali la Stazione Centrale, via Posillipo e i Portici di Chiaia. Da oggi sappiamo che Mertens ha un cuore davvero d'oro.