Napoli, Mertens: "Non mi vedo come Higuain"

"L'ultimo anno è stato il migliore della mia carriera. Difficile spiegare ciò che accade a Napoli, bisogna viverlo". Dries Mertens, dal ritiro della nazionale belga rilascia un'intervista al quotidiano De Morgen e parla del suo momento con la squadra partenopea. "È un periodo bellissimo - dice l'attaccante - e speriamo duri fino alla fine, i tifosi sono euforici perchè siamo ancora in testa alla classifica".



Mertens non ritiene di essere l'erede di Higuain. "Non mi vedo come un top-man come lui per il quale sono stati spesi tanti soldi. Al momento sono concentrato sul Napoli e penso solo al campo". Riguardo alla posizione tattica che assume in campo con la maglia azzurra, Mertens osserva: "In realtà non gioco come una vera prima punta, torno spesso a centrocampo. Nel Belgio spesso vado in profondità, mentre il gioco del Napoli mi porta spesso sia a destra che a sinistra Sono cresciuto tanto per segnare tanti gol. Essere considerato una punta è molto strano. In passato avevo al massimo un paio di occasioni buone, ora ne ho tante e sto facendo tanti gol. Più riesci a segnare più palloni la squadra ti mette a disposizione".