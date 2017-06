Napoli, Mertens: "Napoli, in Italia non giocherei da nessun'altra parte"

Dries Mertens non è più uomo mercato e, dopo le partite con la nazionale belga, si godrà le vacanze in tutta serenità al termine di una stagione da sogno nella quale si è riscoperto centravanti. Il Napoli gli ha rinnovato (e adeguato) il contratto e a lui va bene così.



"Sono stato molto felice di restare a Napoli, ci siamo fatti un bel regalo - ha detto alla tv belga -. Mi è dispiaciuto tanto non riuscire a vincere il titolo di capocannoniere. Abbiamo disputato una grande stagione ed è stato un peccato essere arrivati solo terzi in classifica, la prossima annata dobbiamo continuare su questa strada".



"C’è stato molto interesse nei miei confronti dato che il contratto mi sarebbe scaduto di lì a un anno. Ma non avrei giocato mai in un altro club italiano sebbene la serie A mi piaccia moltissimo. Chelsea e Barcellona? Mi sono arrivate buone proposte da squadre importanti, non posso negarlo, ma io volevo restare a Napoli. Al Camp Nou potevo andarci ma per sedermi in panchina, a Napoli invece sono in campo e posso giocare".